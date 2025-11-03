Participa cada semana y podrás ganar dos botellas reutilizables exclusivas tematizadas con las series más icónicas de Disney Channel y Disney Jr.

Solo tienes que hacer equipo con los peques de la casa y responder juntos la pregunta semanal.

Son cuatro semanas, cuatro preguntas inspiradas en las series del canal… ¡y cuatro oportunidades de ganar!