Participa cada semana y podrás ganar dos botellas reutilizables exclusivas tematizadas con las series más icónicas de Disney Channel y Disney Jr.
Solo tienes que hacer equipo con los peques de la casa y responder juntos la pregunta semanal.
Son cuatro semanas, cuatro preguntas inspiradas en las series del canal… ¡y cuatro oportunidades de ganar!
Dos botellas reutilizables de Disney Channel
Cada semana habrá 10 ganadores y cada uno de ellos recibirá dos botellas reutilizables tematizada con los personjes de las series más icónicas de Disney Channel y Disney Jr.