Disney Illusion Island

¡Únete a Mickey y sus amigos en un aventura en la que explorarás la isla Monoth en busca de tres libros místicos para salvar el mundo!

Juega como Mickey y sus amigos

Elige a tu personaje favorito y desbloquea habilidades especiales mientras superas plataformas a gran altura, resuelves divertidos puzles y participas en épicos combates contra jefes.

Revela los misterios de Disney Illusion Island

Corre, nada, balancéate y salta mientras recorres una preciosa a la par que enigmática isla, y descubre entornos cautivadores, personajes de lo más variopinto y secretos ocultos.

Diviértete con tus amigos en el modo cooperativo para 4 jugadores

Juega en solitario o reúne hasta a tres amigos para salvar la isla Monoth en el modo cooperativo local para 4 jugadores. Aúna fuerzas con ellos y utiliza habilidades únicas como Rope Drop, Leap Frog y el reconfortante Hug.

Participa en un auténtico dibujo animado de Mickey

Disfruta de una nueva aventura de Mickey y sus amigos con animaciones hechas a mano, una banda sonora orquestal y unas voces de gran calidad.